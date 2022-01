Andrea Iannone | il ricordo che fa male | non smette di pensarla

(Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.reduce da Ballando con le stelle rompe il silenzio sul passato, le sue parole sembrano essere cariche di malinconia. Ecco il motivo. Da qualche settimana anche per lui si è conclusa l’esperienza a Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno in cui è stato eliminato nel corso della semifinale in coppia

Non è certo un periodo facile per, fermo da tre anni dopo la condanna per doping. Lo sportivo traccia un bilancio anche della propria sfera amorosa. E sull'ex? L'articolo, confessione clamorosa su Belen: "...è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 15 gennaio. Il motociclista ha parlato ovviamente della brutta ...Andrea Iannone reduce da Ballando con le stelle rompe il silenzio sul passato, le sue parole sembrano essere cariche di malinconia.Ospite di Verissimo, l'ex pilota abruzzese è tornato a parlare della squalifica per doping che lo ha allontanato dal Motomondiale e del suo attuale rapporto con Giulia De Lellis e Belén Rodríguez. Ecc ...