Andrea Iannone e il flirt passionale con Lucrezia Lando: “C’è tanta intesa” (Di sabato 15 gennaio 2022) Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di “BalLando Con Le Stelle” , nella quale il pilota di MotoGp accompagnato dall’insegnante di danza hanno raggiunto la semifinale. Oggi vedremo il centauro di Vasto tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona del salotto Mediaset, Silvia Toffanin. L’affascinante 32enne ha fatto battere i cuori di Belen e Giulia De Lellis e nella scorsa estate era stato immortalato con la nuova fiamma Gaia Maria Miracapillo. Negli ultimi mesi durante i quali ha partecipato allo show condotto da Milly Carlucci, si sono rincorse voci sul rapporto tra il pilota e la bionda veneta partner del programma. Archiviata la storia estiva con la fashion stylist (Iannone) e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022)sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di “BalCon Le Stelle” , nella quale il pilota di MotoGp accompagnato dall’insegnante di danza hanno raggiunto la semifinale. Oggi vedremo il centauro di Vasto tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona del salotto Mediaset, Silvia Toffanin. L’affascinante 32enne ha fatto battere i cuori di Belen e Giulia De Lellis e nella scorsa estate era stato immortalato con la nuova fiamma Gaia Maria Miracapillo. Negli ultimi mesi durante i quali ha partecipato allo show condotto da Milly Carlucci, si sono rincorse voci sul rapporto tra il pilota e la bionda veneta partner del programma. Archiviata la storia estiva con la fashion stylist () e la ...

