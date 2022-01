Ancora tanti morti (308), in leggero calo le terapie intensive. L’Iss: crescono i contagi tra gli under 5 (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 180.426 i nuovi casi di positività e 308 i morti nelle ultime 24 ore. Si registra un leggero calo nelle terapie intensive, attualmente 1.677 (-2 da ieri) . Sono 18.370, invece, i ricoverati con sintomi (351 in più da ieri). Sfiorano i 6 milioni i guariti da inizio pandemia conteggiando i 120.609 guariti da ieri. Covid, 308 morti in calo le terapie intensive Aumentano i tamponi processati (1.217.830, 85mila in più) con il tasso di positività che cala dal 16,4% al 14,8%. Sono i dati del report quotidiano sul covid-19 diffusi dal ministero della Salute. Per ora infatti, su decisione del Cts, il bollettino resta quotidiano, così come rimangono invariati i criteri di conteggio malgrado le pressioni fatte dai governatori. Che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 180.426 i nuovi casi di positività e 308 inelle ultime 24 ore. Si registra unnelle, attualmente 1.677 (-2 da ieri) . Sono 18.370, invece, i ricoverati con sintomi (351 in più da ieri). Sfiorano i 6 milioni i guariti da inizio pandemia conteggiando i 120.609 guariti da ieri. Covid, 308inleAumentano i tamponi processati (1.217.830, 85mila in più) con il tasso di positività che cala dal 16,4% al 14,8%. Sono i dati del report quotidiano sul covid-19 diffusi dal ministero della Salute. Per ora infatti, su decisione del Cts, il bollettino resta quotidiano, così come rimangono invariati i criteri di conteggio malgrado le pressioni fatte dai governatori. Che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora tanti Non per il gas ma per la giustizia Ricostruire. Riformare. Risarcire. Il presidente del Kazakhstan, Kassym - Jomart Tokayev, ha fatto tre promesse alla sua gente, ad un Paese dove in tanti ancora vanno, in queste ore, alla ricerca di un parente o di un amico inghiottito dall'onda di arresti che ha percorso il gigante dell'Asia centrale, insorto il 2 gennaio all'aumento dei prezzi ...

La Lucca del 1700 secondo Georg Cristoph Martini ... un'artista a trecentosessanta gradi prima ancora che un pittore, un cronista e un antiquario di straordinario successo, ed è grazie a lui che oggi possiamo leggere tanti bei e suggestivi passaggi su ...

Ancora tanti morti (308), in leggero calo le terapie intensive. L'Iss: crescono i contagi tra gli under 5 Il Secolo d'Italia L’agrifoglio regala i suoi frutti (non solo a Natale) Passato il Natale, per tradizione, le nostre case e i nostri giardini resteranno addobbati ancora per settimane. Numerose sono le piante che storicamente si utilizzano e tra le tante ritroviamo l’agri ...

Rinnovo Perisic, parti ancora lontane: l'Inter si guarda intorno Tanta corsa e sacrificio al servizio del reparto offensivo che ogni tanto beneficia anche dei suoi gol e dei suoi assist. Visto e considerato l'operato ampiamento al di sopra della sufficienza, l'inte ...

