Amin Maalouf | la vita da lontano

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 16 gennaio 2022) I romanzi dispaziano in terre lontane sebbene la suasi limiti a oscillare tra i libri del suo studio a Parigi e la solitudine contemplativa della piccola isola d’Yeu, nel golfo di Guascogna. Lasciò il Libano l’anno seguente lo scoppio della guerra civile del 1975, approdando in Francia, dove da allora risiede e dove ha lavorato anche come giornalista, per «Jeune Afrique». Lì ha scritto il suo primo libro, Le crociate viste dagli arabi, pubblicato nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.