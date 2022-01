Amici da 25 anni, fra tormenti esistenziali e nuove consapevolezze, la "benedizione" di Mariangela Melato e l'avventura in un sexy shop... (Di sabato 15 gennaio 2022) «Eravamo al supermercato vicino al Teatro Franco Parenti, durante la tournée di Passeggiata di salute. Discutevamo su quanti tortellini prendere e un fan dei Delitti del BarLume, trasecolando: Massimo Viviani e Vittoria Fusco? Fanno la spesa a Milano?». Quello che il fan non immaginava è che Filippo Timi e Lucia Mascino (il barista Viviani e la commissaria Fusco, appunto) non si incontrano solo nella serie Sky (e nelle nuove puntate del 2022 – spoiler! – convivono), ma sono colleghi di lungo corso e, soprattutto, Amici da 25 anni. Festeggiano le nozze d’argento, praticamente. “I delitti del Barlume”, le foto della serie tv Sky guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 gennaio 2022) «Eravamo al supermercato vicino al Teatro Franco Parenti, durante la tournée di Passeggiata di salute. Discutevamo su quanti tortellini prendere e un fan dei Delitti del BarLume, trasecolando: Massimo Viviani e Vittoria Fusco? Fanno la spesa a Milano?». Quello che il fan non immaginava è che Filippo Timi e Lucia Mascino (il barista Viviani e la commissaria Fusco, appunto) non si incontrano solo nella serie Sky (e nellepuntate del 2022 – spoiler! – convivono), ma sono colleghi di lungo corso e, soprattutto,da 25. Festeggiano le nozze d’argento, praticamente. “I delitti del Barlume”, le foto della serie tv Sky guarda le foto ...

AmiciUfficiale : Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa…. Se ave… - AlbertoBagnai : Sono anni, amici cari. Il più spettacolare, anche se capisco che non tutti possano apprezzarne la portata, è descri… - LaLeggivendola : Mi sono appena resa conto del fatto che un ridicolissimo p0rno visto con amici a quindici anni altro non è che una… - drugo56873141 : #SampTorino non so se posso abituarmi a tutto questo godimento, negli ultimi anni per fare 31 punti ci volevano due… - paranoicandroid : @gennaro38069406 ...dopo le varie leggi ad personam che si è fatto ai suoi tempi, in tutti questi anni ha messo in… -