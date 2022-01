Amici | 4 allievi eliminati e LDA rischia | le anticipazioni del 16 gennaio 2022

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il nuovo appuntamento domenicale didi Maria De Filippi si preannuncia dall’esito drammatico per diversi fandom del talent. Stando alle relativetv, infatti, sono previste 4 eliminazioni lampo, di cui tre cantanti e un ballerino. Ma non è tutto. Perché oltre alle uscite di scena, quando ormai si fa sempre più vicina la fase serale del talent, si aggiungono anche le sospensioni delle maglie di ben 2 concorrenti titolari dello show di Canale 5. Come se non bastasse, poi, il primo della classe canto in termini di ascolti su Spotify, LDA, rischierà grosso al termine della nuova gara interna di canto giudicata da un ospite speciale., LDA è ancora record di ascolti in streaming: cosa accade prima del serale ...