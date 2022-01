Amici 21 | anticipazioni del 16 Gennaio | ecco gli ospiti della nuova puntata

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) DUESPECIALI PER LADEL 16CHI GIUDICHERÀ LA GARA DEI CANTANTI Nella prossimadi21 che andrà in onda domenica 16alle ore 14 su Canale 5, ci saranno duespeciali.di chi si tratta. LEGGI ANCHE21, la cantante Sissi riceve un regalo inaspettato Come in ognisettimanale, il 16andrà in onda un’altra gara di canto degli allievi di21. A giudicarla vi è sempre un ospite speciale che fa da giudice esterno, il quale dà dei voti alle esibizioni di volta in volta e stila una classifica: gli ultimi posti, vanno in sfida rischiando il banco. Adesso però, c’è un cambiamento. Nel daytime di ...