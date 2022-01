Amici 21 anticipazioni 16 gennaio | 4 eliminati | Todaro affonda Celentano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Quattroad21 nella puntata di domenica 162022: lenon lasciano spazio a dubbi. Non tutti i banchi rimarranno vuoti, perché in alcuni casi ci sono state delle sostituzioni. Sarà insomma una puntata ricca di colpi di scena e di momenti critici, anche ricchi di pathos e di lacrime da

Advertising

deddymyall : RT @Quellochetutti1: ?????????????????????? Ecco a voi le anticipazioni super dettagliate della puntata di domenica di Amici 21 ?? Le trovat… - hazza_savedme : no raga ma ho letto le anticipazioni di amici madonna mia ma è veramente da spararsi - Quellochetutti1 : ?????????????????????? Ecco a voi le anticipazioni super dettagliate della puntata di domenica di Amici 21 ?? Le tro… - deddymyall : RT @Quellochetutti1: Vi ricordo che su - Valenti37659542 : RT @Quellochetutti1: Vi ricordo che su -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Come sappiamo, nelle giornata di domenica va in onda un'altro appuntamento con la scuola di, ma ci sono delleincredibili. Si parla infatti di ben 4 eliminazioni, e di due ragazzi ...16 gennaio 2022: chi è stato eliminato, le sfide La puntata di, quella che andrà in onda domenica 16 gennaio, è stata registrata venerdì e, stando agli spoiler, saranno ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 16 gennaio, la puntata è stata registrata ieri ...Le anticipazioni sulla nuova puntata di “Amici”. Sono state effettuate le registrazioni per il nuovo appuntamento con il talent di Maria De Filippi e sembra ci sia stata una stage ...