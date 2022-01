“America Latina”, il film dei fratelli d’Innocenzo in cui si fondono realtà, illusione e febbre mentale (Di sabato 15 gennaio 2022) I fratelli registi Damiano e Fabio d’Innocenzo sono tra le poche novità autoriali del panorama cinematografico italiano e quindi attendevamo il loro ultimo “America Latina” con il massimo della curiosità ed interesse: non siamo stati delusi. Latina, giorni nostri. Massimo Sisti (Elio Germano) è un dentista benestante che ha una moglie Alessandra (l’esordiente Astrid Casali) e due figlie: una più grande Laura (Carlotta Gamba) e la ragazzina Ilenia (Federica Pala). Vive in una villa del litorale Pontino con piscina ed uno scalone a scivolo che porta in un fabbricato razionalista a specchi. Sembra la famiglia del Mulino Bianco, ma il 45enne ha delle zone d’ombra che si manifestano nelle ciucate che si prende con l’amico concessionario d’auto Simone (Maurizio Lastrico). Un giorno scende nei locali della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Iregisti Damiano e Fabiosono tra le poche novità autoriali del panorama cinematografico italiano e quindi attendevamo il loro ultimo “” con il massimo della curiosità ed interesse: non siamo stati delusi., giorni nostri. Massimo Sisti (Elio Germano) è un dentista benestante che ha una moglie Alessandra (l’esordiente Astrid Casali) e due figlie: una più grande Laura (Carlotta Gamba) e la ragazzina Ilenia (Federica Pala). Vive in una villa del litorale Pontino con piscina ed uno scalone a scivolo che porta in un fabbricato razionalista a specchi. Sembra la famiglia del Mulino Bianco, ma il 45enne ha delle zone d’ombra che si manifestano nelle ciucate che si prende con l’amico concessionario d’auto Simone (Maurizio Lastrico). Un giorno scende nei locali della ...

Advertising

napolista : “America Latina”, il film dei fratelli d’Innocenzo in cui si fondono realtà, illusione e febbre mentale Elio Germa… - Ontvvvv : RT @RBcasting: “Il nostro quarto film sarà un film americano”. Damiano e Fabio D’Innocenzo annunciano oggi un nuovo progetto, dopo “La Terr… - CatelliRossella : Covid: Brasile, modella muore a 18 anni per una trombosi - America Latina - ANSA - compgirodivite : L’America Latina di Elio Germano, Denzel Washington e la tragedia di Macbeth, Sophie Marceau dice addio a papà, Wil… - idiblue2 : almeno oggi vado al conservatorio e in libreria e il sabato è salvo, al cinema qui c’è solo America Latina praticam… -