Ambra Sabatini a ' Verissimo' il ricordo dell' incidente | ' In motorino con papà per andare agli allenamenti '

(Di sabato 15 gennaio 2022)ospite di ' Verissim o' di Silvia Toffanin su Canale5 . A soli 19 anniha vinto alla Paralimpiadi di Tokio la meda d'oro per i 100 metri: l'atleta ha perso la gamba ...

Advertising

DonnaGlamour : Ambra Sabatini vince le Paralimpiadi 2020: “Non ci credevo, era il sogno di una vita” - nickginetti : I brividiii ascoltando Ambra Sabatini #Verissimo - ExitoStyle : Ambra Sabatini, il drammatico incidente che le ha cambiato la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Sabatini

ospite di ' Verissim o' di Silvia Toffanin su Canale5 . A soli 19 anniha vinto alla Paralimpiadi di Tokio la medaglia d'oro per i 100 metri: l'atleta ha perso la gamba ...A Verissimo ospite. Atleta paraolimpica, a 19 anni vince le Paralimpiadi di Tokyo del 2020 nei 100 metri. Racconta a Silvia Toffanin il suo incidente e la sua gioia. 'Non ci credevo, era il sogno di una ...A Verissimo ospite Ambra Sabatini. Atleta paraolimpica, a 19 anni vince le Paralimpiadi di Tokyo del 2020 nei 100 metri. Racconta a Silvia Toffanin il suo incidente e la sua gioia. “Non ci credevo, er ...Ambra Sabatini ospite di Verissimo. La primatista mondiale dei 100 metri paralimpici vittima di un terribile incidente in cui ha perso la gamba ...