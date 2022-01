Amadou Diawara pronto a lasciare la Roma, offerta ricevuta dalla Spagna (Di sabato 15 gennaio 2022) Amadou Diawara potrebbe presto dire addio alla Roma. L’ex centrocampista azzurro avrebbe ricevuto un’offerta dal Valencia, ecco quanto affermato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio account … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 15 gennaio 2022)potrebbe presto dire addio alla. L’ex centrocampista azzurro avrebbe ricevuto un’dal Valencia, ecco quanto affermato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio account … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

marcoconterio : ?????? Il #ValenciaCF sta per cedere Daniel Wass all'#Atleti e ha un primo obiettivo per il centrocampo: ?? si tratta d… - marcoconterio : ?? ???? Giornata piena per Tiago Pinto #Roma ???? Domani visite di Sergio Oliveira, intesa col #FCPorto (1+13.5) ???? Il… - siamo_la_Roma : ???? La #Guinea pareggia contro il #Senegal ?? 78 minuti in campo per Amadou #Diawara ?? Il centrocampista ha anche r… - filippoASR1927 : RT @MeoPinelli: “ IN UN MONDO D’AMADOU DIAWARA IO SONO KAMARAAAAAA” Non siete pronti per la hit del director ….. - meopinelli : “ IN UN MONDO D’AMADOU DIAWARA IO SONO KAMARAAAAAA” Non siete pronti per la hit del director ….. -