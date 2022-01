Amadeus: “A Sanremo ospiti sportivi? Potrebbe accadere. Ibra e CR7…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport, Amadeus ha parlato anche di Sanremo: ecco le risposte del presentatore del Festival Leggi su golssip (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport,ha parlato anche di: ecco le risposte del presentatore del Festival

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - maudit_666 : RT @_ThousandN: Non fate finta di non sapere che se cacciano Djokovic dall'Australia, ve lo ritrovate a Sanremo con Amadeus e Fiorello. #Au… - solospettacolo : Amadeus, Fiorello a Sanremo? Magari, i Maneskin non so - solospettacolo : Amadeus, le 5 donne di Sanremo in omaggio a tv, teatro, cinema - solospettacolo : Amadeus, Sanremo omaggerà Carrà, Battiato e Dalla -