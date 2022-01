Alvise Rigo | il rugbista più amato | fidanzato? Ecco la sua risposta

Leggi su ck12

(Di sabato 15 gennaio 2022)ora lavora come modello e ha partecipato a Ballando con le stelle: ha chiarito la sua situazione sentimentale Dallo sport alla moda, poi in televisione. Il 29enne, ex, oggi oltre al lavoro di personal trainer è impegnato come modello e sabato 15 gennario è ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin; racconterà tutta la sua carriera professionale e vita personale.(Getty Images)Nelle ultime settimane è stato sotto ai riflettori per aver partecipato a Ballando con le stelle. Come per le coppie formate da Iannone e Lando e Arisa e Coppola, anche per lui ci sono state le voci di gossip per il feeling con la sua compagna di ballo Tove Villfor. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fernando e Giada, ...