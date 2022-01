Alphonso Davies | la miocardite ferma il terzino del Bayern Monaco

(Di sabato 15 gennaio 2022) C’è apprensione alper le condizioni di salute di. Ilcanadese dovrà infatti star fermo per alcune settimane a causa di una leggera forma diriscontrata durante i controlli effettuati dopo la sua guarigione dal Covid. E’ stato l’allenatore dei bavaresi, Jules Nagelsmann, ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa.: quali sono le sue condizioni di salute? Il problema riscontrato al giocatore è piuttosto serio, ragion per cui ilnon vuole correre rischi. Dall’altre parte, il canadese è troppo importante come testimoniano le 26 presenze fin quì collezionate tra campionato e coppe. Sulla vicenda ci ha pensato il tecnico dei campioni ...

SkySport : Alphonso Davies (Bayern Monaco) si ferma per una lieve 'miocardite' #SkyBundesliga #Bundesliga #SkySport… - PaoloScorpio : RT @Alecappelli93: Pochi minuti fa il Bayern Monaco ha dichiarato che ad Alphonso Davies è stata diagnosticata una leggera miocardite. I me… - MatAnnSer : @iannetts70 Alphonso Davies del Bayern Monachium pure. Ventenni sportivi sotto controllo 24h/7 tutto d'un tratto ac… - JeffreyLebowsky : Alphonso Davies aveva fatto la terza dose da poco. Ci devono dire quante miocarditi sono venute fuori in atleti no… - DigennalL : RT @cronaca_di_ieri: 14/01/22 Il calciatore del Bayern Monaco Alphonso Davies ha ricevuto il booster a dicembre e ora ha una miocardite. C… -

, 21enne canadese difensore del Bayern Monaco, soffre di una "lieve infiammazione del muscolo cardiaco" (miocardite) probabilmente a seguito del Covid, e dovrà stare a riposo per ...I medici non hanno certezze scientifiche: 'potrebbe trattarsi di una complicazione dell'infezione' Il ritorno in campo didopo la positività al Covid - 19 è stato rinviato. La stella ...(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Alphonso Davies, 21enne canadese difensore del Bayern Monaco, soffre di una "lieve infiammazione del muscolo cardiaco" (miocardite) probabilmente a seguito del ...Momento difficile per Bayern Monaco. I bavaresi dovranno fare a meno di Alphonso Davies per diverse settimane. Ad annunciarlo, come riportato da goal.com è stato il tecnico dei bavaresi Jules Nagelsm ...