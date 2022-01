Allarme a Roma, maniaco insegue i ragazzini e poi si masturba: indaga la polizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sui social si rincorrono i messaggi dei genitori, partiti da una prima conversazione, copiata e incollata nei gruppi di quartiere per avvisare chiunque abiti in zona: un molestatore segue i ragazzini, maschi e femmine che siano, senza fare distinzioni, per poi masturbarsi davanti a loro. Succede a Roma Nord, soprattutto nella zona compresa tra Ponte Milvio, Corso Francia e il Fleming, nel XV Municipio. Leggi anche: Roma, viola i divieti e va sotto casa della ex, poi la minaccia: arrestato 33enne maniaco segue i ragazzini: il messaggio di una mamma “Attenzione – si legge nel messaggio originale, postato ieri nei vari gruppi – mi è pervenuta stasera la segnalazione di una mamma residente nel quartiere, che diffondo per opportuna conoscenza di tutti voi. In zona sta girando un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Sui social si rincorrono i messaggi dei genitori, partiti da una prima conversazione, copiata e incollata nei gruppi di quartiere per avvisare chiunque abiti in zona: un molestatore segue i, maschi e femmine che siano, senza fare distinzioni, per poirsi davanti a loro. Succede aNord, soprattutto nella zona compresa tra Ponte Milvio, Corso Francia e il Fleming, nel XV Municipio. Leggi anche:, viola i divieti e va sotto casa della ex, poi la minaccia: arrestato 33ennesegue i: il messaggio di una mamma “Attenzione – si legge nel messaggio originale, postato ieri nei vari gruppi – mi è pervenuta stasera la segnalazione di una mamma residente nel quartiere, che diffondo per opportuna conoscenza di tutti voi. In zona sta girando un ...

