Alessia Marcuzzi | lo struggente messaggio sui social | “Mia figlia è malata”

(Di sabato 15 gennaio 2022) (Le foto a fine articolo). Mia, ladi. La mamma, tristissima, pubblica unafoto suinetwork. La conduttrice che tutti noi conosciamo, tra le più famose nel nostro Paese, si è presa una pausa lontana dagli schermi all’incirca un anno fa, per stare più vicina alla sua famiglia ed essere più presente per i suoi figli.ha infatti due figli, nati da matrimoni diversi. La sua famiglia è davvero allargata, perché la donna ha avuto tre relazioni importanti e ad oggi ognuna di queste, in un modo o nell’altro, è presente nella sua vita. Dalla sua storia con Simone Inzaghi infatti è nato il primogenito Tommaso, dall’unione con Francesco Facchinetti è nata Mia e al momento è sposata e vive ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si dà allo yoga e lo fa sapere a tutti i suoi seguaci sui social. La popolare conduttrice ha pubblicato un paio di foto nelle quali la si vede in posizioni alquanto bizzarre, ...