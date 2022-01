Alessandro Madonia | “Non c’è stato nessun aiuto economico per lo sport”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Primi mesi del 2022: tempo di bilanci per il mondo del fitness che ha necessità e urgenza di ripartire. Il settore, massacrato dal Covid-19, bistrattato e non considerato, ha bisogno di riappropriarsi del proprio valore. Perché dietro il termine palestra, troppo spesso associato solo a muscoli, fisico e sudore c’è molto di più: la cura della propria forma fisica è salute e stile di vita. Nonostante ciò, per questo tipo di attività non è previsto (ancora) alcun. A oggi, con l’ascesa dei contagi, molte attività hanno subito un forte rallentamento o addirittura hanno chiuso. Il Governo sta studiando un nuovo Decreto Legge Sostegni con i ristori da destinare a tutti i settori pesantemente colpiti da questa ennesima ondata pandemica, ma in quest’ultimo il bonus ai collaboratoriivi sembrerebbe non essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Madonia

ilmattino.it

Fino a questo momento il direttore di gara Dario, proveniente dalla sezione di Palermo, ha ammonito Doumbia al 40 tra i calciatori della Carrarese. (aggiornamento diRinoldi) FASE ...L'ultimo successo messinese fa riferimento alla Coppa Italia di Serie C edizione 2016 - 17 : 2 a 0 per via della doppietta di Giuseppe. L'esultanza diAmbrosi dopo il primo gol al ...Tempo di bilanci per il mondo del fitness che ha necessità e urgenza di ripartire. Il settore, massacrato dal Covid-19, bistrattato e non considerato, ha bisogno di riappropriarsi del ...Primi mesi del 2022: tempo di bilanci per il mondo del fitness che ha necessità e urgenza di ripartire, settore non considerato ...