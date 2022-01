Albano ha una moglie tenuta nascosta fino ad oggi: fan sconvolti (Di sabato 15 gennaio 2022) Qualche tempo fa, Albano è tornato nello studio di "Verissimo" e, in un'intervista alla conduttrice Silvia Toffanin, ha parlato ancora una volta apertamente di sé. Tra le tante sorprese ricevute dal cantante del Cellino San Marco c'era una cara amica e stimata collega: Oretta Berti. In un videomessaggio speciale, la cantante ha rivelato un background senza precedenti, dicendo che il giorno del suo matrimonio, il futuro marito Osvaldo era troppo emozionato per pronunciare il fatidico "sì". Così, dopo tanto tempo, fu Albano a sillabare la parola che lega due persone per sempre. "Sono sposata con te", ha scherzato Orietta Berti. "Dolce e fantastica, il trionfo della semplicità - ha commentato Albano parlando della cantante - Per molti anni è stata sbeffeggiata ma adesso hanno capito". Questo è quello che l'ex marito di Romina Power ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Qualche tempo fa,è tornato nello studio di "Verissimo" e, in un'intervista alla conduttrice Silvia Toffanin, ha parlato ancora una volta apertamente di sé. Tra le tante sorprese ricevute dal cantante del Cellino San Marco c'era una cara amica e stimata collega: Oretta Berti. In un videomessaggio speciale, la cantante ha rivelato un background senza precedenti, dicendo che il giorno del suo matrimonio, il futuro marito Osvaldo era troppo emozionato per pronunciare il fatidico "sì". Così, dopo tanto tempo, fua sillabare la parola che lega due persone per sempre. "Sono sposata con te", ha scherzato Orietta Berti. "Dolce e fantastica, il trionfo della semplicità - ha commentatoparlando della cantante - Per molti anni è stata sbeffeggiata ma adesso hanno capito". Questo è quello che l'ex marito di Romina Power ha ...

