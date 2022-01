Agente 007 – Il domani non muore mai | su Rete4 Pierce Brosnan torna nei panni di James Bond

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022 su Rete 4 continua la riproposizione dei film del lungo ciclo cinematografico dedicati all’segreto più conosciuto di sempre. In prima serata a partire dalle ore 21:20 circa va infatti in onda la diciottesima pellicola della sconfinata saga dal titolo di007 – Ilnonmai. Il film mostra al pubblico la seconda partecipazione dell’attoreneidiquesta volta intento a fermare il piano di un magnate dei media di comunicazione che ha tutta l’intenzione di far scoppiare una terza guerra mondiale in modo da gestire l’esclusiva sul piano dell’informazione. La trama, il cast e le curiosità della pellicola. Puoi scoprire anche le trame e le curiosità degli altri ...

Advertising

GiulianoCipri11 : Agente 007 - Si vive solo due volte - GiulianoCipri11 : AGENTE 007:LICENZA DI UCCIDERE - 007 LA SUA NUOVA MISSIONE E'... - GiulianoCipri11 : Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà - DomenicoMazzil5 : RT @CAvondet: 'Il domani non muore mai' Il titolo di un film con protagonista l'agente segreto di sua Maestà 007 Oggi con l'avvento della… - CAvondet : 'Il domani non muore mai' Il titolo di un film con protagonista l'agente segreto di sua Maestà 007 Oggi con l'avve… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente 007

Il Sussidiario.net

... sede del quartier generale di Elliot Carver, M lo incita ad agire con prudenza e nel suo stile l'inizia con la sua seduzione nei confronti della moglie del ricco magnate Paris, un modo ...In questo episodio della fortunata saga, l'James Bond(stavolta interpretato da Pierce Brosnan) è in missione per fermare un magnate dei media, Elliot Carver. L'editore vuole completare il ...Sabato 15 gennaio 2022 su Rete 4 alle ore 21:20 va in onda Agente 007 – Il domani non muore mai. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.007 Il domani non muore mai sarà trasmesso su Rete 4 in prima serata. Nel cast troviamo Pierce Brosnan nel ruolo di James Bond. Trama e cast.