AEW Rampage 15 01 2021 – Jurassic Express vs Dark Order

(Di sabato 15 gennaio 2022) Cari amici di Zona Wrestling, arriva un’altra puntata die anche stavolta abbiamo ben quattro match. Uno è particolarmente importante: si terrà la prima difesa dei titoli di coppia da parte dei. Ma rivedremo anche Adam Cole e Shawn Spears. Eccovi la puntata! RisultatiAdam Cole batte Trent Beretta (3 / 5) Promo: Thunder Rosa e Mercedes Martinez raccontano di come siano pronte a farsi la guerra Shawn Spears batte Andrew Everett SV Promo: gli Acclaimed, conciati come Darby Allin e Sting, li prendono in giro e dicono di non essere minimamente impauriti da loro Nyla Rose, Penelope Ford & The Bunny battono Leyla Hirsch, Kris Statlander & Red Velvet (2,8 / 5) Promo: Jay Lethal e Ricky Starks si sfidano a vicenda. Lethal prende in giro l’avversario ...

