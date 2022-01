Adele si sdoppia nel video ufficiale del nuovo singolo Oh my god (Di sabato 15 gennaio 2022) Life&People.it E’ uscito questi giorni in rotazione radiofonica Oh my god, il nuovo singolo della superstar vincitrice di 15 Grammy Awards Adele, estratto dal suo album di inediti “30” (disco pubblicato sotto etichetta Columbia Records/Sony Music), recentemente certificato Disco d’Oro in Italia in base ai dati FIMI. Nel video ufficiale di Oh My God, Adele si sdoppia. La clip ufficiale che accompagna il brano è diretta da Sam Brown, già alla regia del video che aveva accompagnato la super hit del 2010 “Rolling in the Deep”. L’energia e i movimenti al suo interno sottolineano perfettamente il tono immediato e seducente di Adele. Nel brano l’artista canta “I know that it’s wrong, but I want to have fun” ovvero “so ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 15 gennaio 2022) Life&People.it E’ uscito questi giorni in rotazione radiofonica Oh my god, ildella superstar vincitrice di 15 Grammy Awards, estratto dal suo album di inediti “30” (disco pubblicato sotto etichetta Columbia Records/Sony Music), recentemente certificato Disco d’Oro in Italia in base ai dati FIMI. Neldi Oh My God,si. La clipche accompagna il brano è diretta da Sam Brown, già alla regia delche aveva accompagnato la super hit del 2010 “Rolling in the Deep”. L’energia e i movimenti al suo interno sottolineano perfettamente il tono immediato e seducente di. Nel brano l’artista canta “I know that it’s wrong, but I want to have fun” ovvero “so ...

