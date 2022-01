Addio allo stilista e imprenditore Nino Cerruti: impose lo stile italiano tra i divi di Hollywood (Di sabato 15 gennaio 2022) Per tanti anni, a Hollywood, per dire eleganza si diceva Nino Cerruti. Lo stilista biellese, morto oggi a 91 anni, è stato un meraviglioso ambasciatore dello stile italiano. Bastarebbe citare gli oltre cento film che portano il suo nome nei titoli di testa, a testimoniare il marchio di qualità per gli abiti indossati dai protagonisti. Qualche esempio? Dalla scollatura di Kathleen Turner ne Il Gioiello del Nilo al pizzo di Sharon Stone in Sliver, dagli abiti di Michael Douglas ne La guerra dei Roses e in Basic Instint al vestiario di Jack Nicholson ne Le streghe di Eastwick. Ma soprattutto il guardaroba di Richard Gere in Pretty Woman. Tutti firmati Nino Cerruti. LEGGI ANCHE Gli 80 anni di Jack Nicholson: successi e amori di un mito vivente. Ecco le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Per tanti anni, a, per dire eleganza si diceva. Lobiellese, morto oggi a 91 anni, è stato un meraviglioso ambasciatore dello. Bastarebbe citare gli oltre cento film che portano il suo nome nei titoli di testa, a testimoniare il marchio di qualità per gli abiti indossati dai protagonisti. Qualche esempio? Dalla scollatura di Kathleen Turner ne Il Gioiello del Nilo al pizzo di Sharon Stone in Sliver, dagli abiti di Michael Douglas ne La guerra dei Roses e in Basic Instint al vestiario di Jack Nicholson ne Le streghe di Eastwick. Ma soprattutto il guardaroba di Richard Gere in Pretty Woman. Tutti firmati. LEGGI ANCHE Gli 80 anni di Jack Nicholson: successi e amori di un mito vivente. Ecco le ...

