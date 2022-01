Addio a Claudio, biker di 41 anni amante della montagna (Di sabato 15 gennaio 2022) Zogno. Sui social si fa fatica a trovare una foto in cui sia senza il caschetto da biker o una senza l’adorata bicicletta. Quella due ruote che era a terra, nella notte di giovedì, in cima al dirupo, nella frazione Vaccareggio, nel comune di Dossena: il dirupo in fondo al quale lui, Claudio Busi, è stato trovato senza vita. Diceva di sé, Claudio, 41 anni di Zogno, che lavorava alla Smi: “Coltivo due interessi: la mtb e la fotografia, una più matura, l’altra ancora acerba. Ho constatato che i bikers che si dimostrano talentuosi sui sentieri dove l’aderenza è problematica, su ripidi ghiaiosi o in condizioni di fango e bagnato, sono spesso anche ottimi sciatori oppure vanno con lo snowboard. L’abilità nello scivolare è rafforzata quando chi la possiede è sia biker che sciatore”. E in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022) Zogno. Sui social si fa fatica a trovare una foto in cui sia senza il caschetto dao una senza l’adorata bicicletta. Quella due ruote che era a terra, nella notte di giovedì, in cima al dirupo, nella frazione Vaccareggio, nel comune di Dossena: il dirupo in fondo al quale lui,Busi, è stato trovato senza vita. Diceva di sé,, 41di Zogno, che lavorava alla Smi: “Coltivo due interessi: la mtb e la fotografia, una più matura, l’altra ancora acerba. Ho constatato che is che si dimostrano talentuosi sui sentieri dove l’aderenza è problematica, su ripidi ghiaiosi o in condizioni di fango e bagnato, sono spesso anche ottimi sciatori oppure vanno con lo snowboard. L’abilità nello scivolare è rafforzata quando chi la possiede è siache sciatore”. E in ...

