Acilia | agenti pattugliano il parco della Madonnetta | aggrediti da un clochard

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ostia – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dagliPolizia Locale di Roma Capitale X Gruppo “Mare”, nel corso di alcune verifiche eseguite nei giorni scorsi all’interno del. Il 40enne, occupante abusivo di una delle strutture all’interno del, ha iniziato prima ad inveire per poi cercare di aggredire gli, nel tentativo di sottrarsi ai controlli. L’uomo, accompagnato presso gli uffici del Gruppo per ulteriori accertamenti , è stato arrestato con l’accusa di minacce, oltraggio, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...