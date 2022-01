Accordo ad un passo: il nuovo acquisto del Genoa viene dall’Atalanta! (Di sabato 15 gennaio 2022) Aleksej Miranchuk potrebbe essere ad un passo dal cambiare casacca per la restante parte di stagione. Il Genoa infatti è in dirittura d’arrivo nel concludere l’Accordo con Percassi. Aleksei Miranchuck Atalanta BCMartedì potrebbe essere il giorno giusto. L’ultimo ostacolo? L’ex, Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto di trattenere Miranchuk ancora fino a domani, giorno in cui è in programma Atalanta-Inter, a causa dell’emergenza in attacco che per ora obbliga il Gasp a rinunciare a Duvan Zapata. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Aleksej Miranchuk potrebbe essere ad undal cambiare casacca per la restante parte di stagione. Ilinfatti è in dirittura d’arrivo nel concludere l’con Percassi. Aleksei Miranchuck Atalanta BCMartedì potrebbe essere il giorno giusto. L’ultimo ostacolo? L’ex, Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto di trattenere Miranchuk ancora fino a domani, giorno in cui è in programma Atalanta-Inter, a causa dell’emergenza in attacco che per ora obbliga il Gasp a rinunciare a Duvan Zapata. VINCENZO BONIELLO

