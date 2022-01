Accoltella il marito: arrestata 46enne nel Milanese (Di sabato 15 gennaio 2022) Accoltella il marito: una donna di 46 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver Accoltellato al fianco il marito oggi nella loro abitazione di Mediglia, nel Milanese. Spari in strada a Milano: 26enne ferito a una gamba GdF di Milano sequestrate 13mila sciarpe confiscate da destinare a persone senza fissa dimora Il ferimento con Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022)il: una donna di 46 anni è statadai carabinieri dopo averto al fianco iloggi nella loro abitazione di Mediglia, nel. Spari in strada a Milano: 26enne ferito a una gamba GdF di Milano sequestrate 13mila sciarpe confiscate da destinare a persone senza fissa dimora Il ferimento con

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella marito La Spezia, accoltella la moglie alla schiena e rompe il naso alla cognata: arrestato Nel frattempo era arrivata la sorella della donna che cercava di allontanare il marito dall'abitazione; quest'ultimo, infastidito, l'ha colpita con un pugno in faccia rompendole il setto nasale. Il ...

Accoltella genitori: anziani ancora in gravi condizioni Sono sempre in gravi condizioni i due anziani, marito e moglie, che sarebbero stati accoltellati ieri mattina in casa dal figlio, un giovane con problemi psichiatrici, arrestato poi dai Carabinieri. Secondo quanto si è appreso da fonti vicine ai ...

Accoltella il marito, arrestata 46enne nel Milanese per lesioni aggravate TGCOM Accoltella il marito, arrestata 46enne nel Milanese per lesioni aggravate Una 46enne è stata arrestata dopo aver accoltellato al fianco il marito nella loro abitazione di Mediglia, nel Milanese. Il ferimento con un coltello da cucina, poi sequestrato, è avvenuto al culmine ...

Ferisce il marito con un coltello: condannata "Ho accoltellato mio marito, chiama il 118". Si era rivolta a un vicino con queste parole e poi era rientrata in casa, una 50enne di origini esteuropee, che, in un pomeriggio primaverile del 2018, ave ...

