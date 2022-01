Advertising

RaiSport : #Pallavolo: #Novara batte #Casalmaggiore nell'anticipo Piemontesi momentaneamente in vetta con #Monza e… - Gazzetta_it : A1 donne, Novara travolge Casalmaggiore e agguanta la vetta #volley - GazzettinoL : Volley A1 Donne 15a giornata TP Casalmaggiore-Igor Novara Bergamo Volley-SDB-Scandicci San Bernardo CN-Despar TN U… - TJLISA1 : RT @LaStampa: Pallavolo donne, finale spettacolo. Conegliano rimonta su Novara, ovazione del pubblico per Mattarella sugli spalti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : donne Novara

Prima Novara

Vittoria netta nell'anticipo della seconda giornata di ritorno persul campo di Casalmaggiore. Domani altre tre partite. Conegliano ospita Roma Casalmaggiore -0 - 3 (18 - 25, 20 - 25, 12 - 25) ? Sembrano lontani i tempi in cui questa sfida, accesissima e tirata, decideva Scudetto o semifinali playoff. Dopo la delusione in Coppa Italia,riparte ...Si apre col successo dial PalaRadi di Cremona la 15ª giornata della serie A1 femminile di volley. La Igor Gorgonzola si mette alle spalle la sconfitta con Scandicci e regola la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore per ...Si apre col successo di Novara al PalaRadi di Cremona la 15ª giornata della serie A1 femminile di volley. La Igor Gorgonzola si mette alle spalle la sconfitta con Scandicci e regola la VBC Trasporti P ...Fondazione Comunità Novarese sceglie di sostenere nuovamente Opera Don Guanella (ente ecclesiastico che svolge attività a favore di anziani, minori, persone con disabilità e in situazione di fragilità ...