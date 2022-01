A Salemi Trapani tutti in Dad fino al 22 gennaio Il sindaco firma l’ordinanza | “Seguiamo parere della scienza”

(Di sabato 15 gennaio 2022) L'Azienda sanitaria provinciale di, che ha valutato gli indici di incidenzavariante Omicron del Covid-19 nel territorio di, si esprime in favore dell'adozionedidattica a distanza per le scuole e così il, Domenico Venuti, stabilisce la chiusura digli istituti di ogni ordine e grado, compresi i servizi per l'infanzia, per sei giorni: dal 17 al 22. L'articolo .

