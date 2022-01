A C’è Posta per Te, la storia di Emanuele, nonna e mamma: “La mia vita è fatta dei vostri sacrifici” (Di domenica 16 gennaio 2022) La puntata del 15 gennaio di C’è Posta per Te è stata ricca di ospiti. La prima storia ha visto la partecipazione, infatti di quattro protagonisti di Tu si Que Vales. Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari hanno aiutato Carmine a fare una sorpresa al fratello Francesco. Ma, anche Can Yaman, amatissimo attore turco, è stato protagonista di una sorpresa. La lettera è stata inviata da Emanuele alla sua mamma e alla sua nonna: Rita e Rosaria. C’è Posta per Te: la storia di Emanuele A C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha raccontato la commovente storia di Emanuele: “Questa è la storia di un regalo… Emanuele chiama questa trasmissione… Voglio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) La puntata del 15 gennaio di C’èper Te è stata ricca di ospiti. La primaha visto la partecipazione, infatti di quattro protagonisti di Tu si Que Vales. Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari hanno aiutato Carmine a fare una sorpresa al fratello Francesco. Ma, anche Can Yaman, amatissimo attore turco, è stato protagonista di una sorpresa. La lettera è stata inviata daalla suae alla sua: Rita e Rosaria. C’èper Te: ladiA C’èper Te, Maria De Filippi ha raccontato la commoventedi: “Questa è ladi un regalo…chiama questa trasmissione… Voglio ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - taniacips : Leggo che c'è in tendenza la parola Corano e dipende da una cosa successa a c'è posta per te. - hankerflorals : il twitter che stasera voleva kerem a c’è posta io vi capisco, ma non vi preoccupate prima o poi accadrà ?? -