365 giorni con Maria: le apparizioni riconosciute dalla Chiesa | 15 gennaio 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Si manifesta ad una ragazzina come la “Vergine dei Poveri”, indicandole una fonte miracolosa che sarà per tutte le nazioni e per gli ammalati. Le otto visite della Madonna e i suoi messaggi, verranno riconosciuti autentici dalla Chiesa Cattolica. “Bella Signora, ieri voi avete detto: ‘Questo ruscello è riservato per Me’. Perché ‘per me’?”. La L'articolo 365 giorni con Maria: le apparizioni riconosciute dalla Chiesa 15 gennaio 2022 proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 15 gennaio 2022) Si manifesta ad una ragazzina come la “Vergine dei Poveri”, indicandole una fonte miracolosa che sarà per tutte le nazioni e per gli ammalati. Le otto visite della Madonna e i suoi messaggi, verranno riconosciuti autenticiCattolica. “Bella Signora, ieri voi avete detto: ‘Questo ruscello è riservato per Me’. Perché ‘per me’?”. La L'articolo 365con: le15proviene da La Luce di

Advertising

unaltraIO : RT @lacharlot82: 365 giorni per parlare di me, di chi sono,di quello che mi circonda: #15gennaio credo a Babbo Natale, alle cremo rimodell… - helboypl : @bertero_g Da oggi io ci rinuncio!!! ? +?? €2,50 x 365 giorni 912 €che perdono... Peggio per loro... - lacharlot82 : 365 giorni per parlare di me, di chi sono,di quello che mi circonda: #15gennaio credo a Babbo Natale, alle cremo r… - BgmzLuigi : RT @RetePaceDisarmo: Le armi #nucleari fuorilegge da 365 giorni: primo Anniversario dell’entrata in vigore del Trattato #TPNW Gli eventi d… - lov_byron : RT @Gilmerdo: Lui è Renatino Caronte, tutti i giorni, festivi compresi, 365 giorni all'anno, dalle 8 alle 20, traghetta i bisognosi all'hub… -