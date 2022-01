15 Gennaio 1997 | la Juventus travolge il PSG nell’andata della Supercoppa Europea

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 15 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – La seconda Coppa dei Campioni era arrivata qualche mese prima nella bolgia dello Stadio Olimpico. La truppa di Marcello Lippi aveva fame di vittorie, quelle che erano mancate da circa un decennio, dall’era dorata di stampo trapattoniano. Il 15del, nel Parco dei Principi gelato dal freddo invernale di Parigi, Zidane e compagni si giocavano una buona fetta di consacrazione. Di fronte ai bianconeri il Psg non ancora stellare, squadra ostica, non velocissima, piena di talento e capace di vincere la Coppa delle Coppe del 1996. Una partita scoppiettante, terminata con un risultato tennistico. Ad aprire le marcature l’incursione di Porrini, lestissimo a colpire al volo di sinistro dopo un tira e molla in area di rigore. Poi due gol in sequenza direttamente da calcio d’angolo. Prima Padovano e poi ...