Zona gialla e zona arancione, ecco le regioni in bilico (Di venerdì 14 gennaio 2022) Covid in Italia, molte le regioni in bilico che rischiano il passaggio in zona gialla e zona arancione con regole più restrittive. A rischiare il passaggio in arancione, in particolare, è la Valle d’Aosta mentre la Campania di cambiare zona da bianca a gialla. Dalle tabelle del monitoraggio della Cabina di Regia con i principali dati, dall’incidenza all’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di leggere, la Valle d’Aosta ha per i ricoveri superato la soglia del 50% (53,5%) e per le terapie intensive è arrivata al 21,2%. Entrambi i parametri superano le soglie per finire in zona ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Covid in Italia, molte leinche rischiano il passaggio incon regole più restrittive. A rischiare il passaggio in, in particolare, è la Valle d’Aosta mentre la Campania di cambiareda bianca a. Dalle tabelle del monitoraggio della Cabina di Regia con i principali dati, dall’incidenza all’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di leggere, la Valle d’Aosta ha per i ricoveri superato la soglia del 50% (53,5%) e per le terapie intensive è arrivata al 21,2%. Entrambi i parametri superano le soglie per finire in...

Advertising

GiovaQuez : Il Piemonte, in 24 ore, aggiunge 970 posti letto in Area Medica e resta in zona gialla. Tutto legittimo, tutto rego… - GiovanniToti : Da oggi i pazienti ricoverati negli ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma asintomatic… - telodogratis : Zona gialla e zona arancione, ecco le regioni in bilico - RAFFAEL07976412 : RT @GiovanniToti: Da oggi i pazienti ricoverati negli ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma asintomatici, sar… - Jofish_ : Non riesco a capire come, alla luce dei fatti e dei numeri, la zona arancione, in cui comunque non cambierebbe nien… -