Zona gialla e arancione, le regole: cosa cambia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Zona gialla e Zona arancione con diverse regole e misure per contrastare l’aumento dei contagi da covid in Italia. In attesa dei nuovi dati del monitoraggio Iss, sono diverse le regioni che presto potrebbero cambiare colore a causa dell’impatto della variante Omicron e dell’aumento di ospedalizzazioni e ricoveri. Ma cosa cambia in sostanza? Ecco quanto previsto dalla tabella delle attività consentite in Zona bianca, gialla e arancione. Con le nuove misure imposte dal governo e valide fino al 31 gennaio 2022 tra Zona bianca e gialla ci sono poche differenze. Una delle principali differenze tra queste due zone fino a ora era l’obbligo di indossare la mascherina anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022)con diversee misure per contrastare l’aumento dei contagi da covid in Italia. In attesa dei nuovi dati del monitoraggio Iss, sono diverse le regioni che presto potrebberore colore a causa dell’impatto della variante Omicron e dell’aumento di ospedalizzazioni e ricoveri. Main sostanza? Ecco quanto previsto dalla tabella delle attività consentite inbianca,. Con le nuove misure imposte dal governo e valide fino al 31 gennaio 2022 trabianca eci sono poche differenze. Una delle principali differenze tra queste due zone fino a ora era l’obbligo di indossare la mascherina anche ...

Advertising

GiovaQuez : Il Piemonte, in 24 ore, aggiunge 970 posti letto in Area Medica e resta in zona gialla. Tutto legittimo, tutto rego… - Alberto_Cirio : RESTIAMO IN #ZONA #GIALLA osservando negli ultimi giorni un #rallentamento della crescita dei nuovi casi, ma questo… - messveneto : Crisanti: “Abbassare la guardia? Solo una strategia ipocrita per non perdere consensi”: Il microbiologo: «Draghi vu… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Regioni a rischio #zonarancione, come può cambiare la mappa dell’Italia. #ultimora - NoiNotizie : #Puglia verso la zona gialla -