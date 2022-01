Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 10 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 10 gennaio 2021. I contagi aumentano e sono tantissime le regioni finite in Zona gialla, che per la verità non impone restrizioni particolarmente diverse rispetto a quelle della Zona bianca. Nella fascia di classificazione del rischio più basso restano soltanto Puglia, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Umbria. In Zona arancione nessuna, hanno rischiato Trento e Liguria ma scongiurato il cambio di colore. Di seguito la nuova colorazione aggiornata in seguito all’ordinanza del ministro Speranza. LA nuova ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da102021. I contagi aumentano e sono tantissime lefinite in, che per la verità non impone restrizioni particolarmente diverse rispetto a quelle della. Nella fascia di classificazione del rischio più basso restano soltanto Puglia, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Umbria. Innessuna, hanno rischiato Trento e Liguria ma scongiurato il cambio di colore. Di seguito laaggiornata in seguito all’ordinanza del ministro Speranza. LA...

