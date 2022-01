Zaia: «Una stortura includere nel bollettino anche gli asintomatici e chi ha altre patologie» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente del Veneto invita a rivedere la classificazione dei casi Covid. E dice no ai bollettini settimanali: «Vi immaginate quanti sospetti in assenza di dati?» Leggi su corriere (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente del Veneto invita a rivedere la classificazione dei casi Covid. E dice no ai bollettini settimanali: «Vi immaginate quanti sospetti in assenza di dati?»

Advertising

Agenzia_Ansa : Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA - Arinna60 : RT @K274863601: @autocostruttore E senza Zaia saremmo in una regione migliore! - rotre54 : #13Gennaio #13gennaio2022 #14Gennaio #Veneto #Lega #Italia #Quirinale #Presidente #presidentedellarepubblica #Zaia… - cinicomateriale : @rosikone @rospobufo @cr_ernest0 @Entreri_Arnodas Quando Rospobufo prende per i fondelli Zaia, chiudi una cosa ne a… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il #bollettino darebbe una visione distorta del #Covid, per questo #LucaZaia chiede che 'si cambi la definizione di 'c… -