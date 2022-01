WWE: Drew McIntyre potrebbe non essere presente alla Royal Rumble (Di venerdì 14 gennaio 2022) Drew McIntyre è da diversi anni uno dei nomi di punta della federazione di Stamford. E’ stato per due volte campione e inoltre il volto della compagnia durante il duro anno della pandemia da COVID nel 2020. Drew è stato assalito durante il PPV Day 1 da Happy Corbin e Madcap Moss ed ha subito un importante infortunio al collo confermato dalla WWE stessa. Ha svolto i test medici del caso che hanno rilevato che probabilmente potrebbe non essere presente alla prossima edizione della battaglia reale. Quando potrebbe tornare Si può pensare che lo Scottish Warrior possa tornare in tempo per Wrestlemania che si terrà il 2 e 3 di aprile. A quanto pare la WWE aveva riservato per lui piani importanti e staremo a vedere se saranno ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022)è da diversi anni uno dei nomi di punta della federazione di Stamford. E’ stato per due volte campione e inoltre il volto della compagnia durante il duro anno della pandemia da COVID nel 2020.è stato assalito durante il PPV Day 1 da Happy Corbin e Madcap Moss ed ha subito un importante infortunio al collo confermato dWWE stessa. Ha svolto i test medici del caso che hanno rilevato che probabilmentenonprossima edizione della battaglia reale. Quandotornare Si può pensare che lo Scottish Warrior possa tornare in tempo per Wrestlemania che si terrà il 2 e 3 di aprile. A quanto pare la WWE aveva riservato per lui piani importanti e staremo a vedere se saranno ...

Advertising

TSOWrestling : Altra brutta notizia per la #WWE in ottica #RoyalRumble! #TSOW // #TSOS - zazoomblog : WWE: La compagnia spera di riavere Drew McIntyre al più presto - #compagnia #spera #riavere #McIntyre - Zona_Wrestling : #WWE WWE: La compagnia spera di riavere Drew McIntyre al più presto - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: L'infortunio al collo di Drew McIntyre potrebbe richiedere l'intervento chirurgico -… - TSOWrestling : Aia, aia, aia: possibile tegola per la #WWE! Drew McIntyre potrebbe addirittura saltare #WrestleMania. #TSOW //… -