WeVoz, il nuovo social network made in Sicilia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Facebook? Instagram? Tik Tok? Connettono le persone, le persone con le aziende e consentono la vendita di prodotti in tutti il mondo. Tutto vero, ma tutto ciò è già il passato. Proprio in questi giorni è stato infatti lanciato "WeVoz", un nuovo social network che si baserà esclusivamente su messaggi audio, proprio come Whatsapp. Accessibile da tutti i browser in attesa della prossima comparsa di una app per smartphone, il nuovo progetto, il cui nome integra la parola inglese "We" con la parola spagnola "Voz", traducendosi in un "A noi la voce", è stato lanciato dalla omonima startup Siciliana, fondata da Christian Di Sante e altri 2 giovani Siciliani di Termini Imerese, in provincia di Palermo. La piattaforma, che ha una struttura grafica tutto sommato facilmente ...

