Volley, Coppa Italia 2022 quarti di finale: Trento-Monza e Modena-Piacenza promettono spettacolo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tris di sfide domenica per i quarti di finale di Coppa Italia di Superlega che saranno completati mercoledì con il quarto incontro che completerà il quadro delle partecipanti alla final four. Le “magnifiche quattro” Trento, Modena, Civitanova e Perugia vorrebbero trovarsi un’altra volta di fronte a caccia del primo trofeo del 2022 ma niente è scritto perchè, soprattutto in questa fase, l’equilibrio e l’incertezza regnano sovrane. Le tre gare di domenica si disputeranno tutte alle 18, una contemporanea che non ha precedenti nel passato recente. Fari puntati sul PalaPanini dove si affrontano nel derby della via Emilia due squadre che arrivano a questa sfida con sentimenti contrapposti. Da una parte la Leo Shoes Perkinelmer Modena che è reduce dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tris di sfide domenica per idididi Superlega che saranno completati mercoledì con il quarto incontro che completerà il quadro delle partecipanti alla final four. Le “magnifiche quattro”, Civitanova e Perugia vorrebbero trovarsi un’altra volta di fronte a caccia del primo trofeo delma niente è scritto perchè, soprattutto in questa fase, l’equilibrio e l’incertezza regnano sovrane. Le tre gare di domenica si disputeranno tutte alle 18, una contemporanea che non ha precedenti nel passato recente. Fari puntati sul PalaPanini dove si affrontano nel derby della via Emilia due squadre che arrivano a questa sfida con sentimenti contrapposti. Da una parte la Leo Shoes Perkinelmerche è reduce dalla ...

Advertising

Federvolley : L'arrivo al PalaEur del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella @Quirinale per la finale di Coppa Italia. Un… - trentinovolley : ????????| DEL MONTE COPPA ITALIA ? Trentino Volley ed il massimo trofeo nazionale: domenica il via alla ventesima parte… - fabridal : #legavolley Vero Volley Monza a Trento per la gara secca dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia 2022 - SMJoy13159522 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: con la vittoria di Piacenza si definiscono anche i due accoppiamenti mancanti. Sarà derby dell’Emilia da… - ployplearn17 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: con la vittoria di Piacenza si definiscono anche i due accoppiamenti mancanti. Sarà derby dell’Emilia da… -