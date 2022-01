Visto annullato di nuovo per Novak Djokovic ma non è ancora finita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 14 gennaio 2022) E ‘ la storia in, la storia delle bugie, delle decisioni prese e poi ribaltate, delle cose non dette, delle responsabilità scaricate. E’ la storia di un grande campione sul campo, ma non nella vita. E’ la storia di un numero 1 che per molti ormai, è solo uno come tanti, uno che pensava che i soldi potessero servire in una pandemia in cui lottare per sopravvivere è la sola cosa che conta, perchè si sa, di fronte alla malattia, siamo tutti uguali. E’ la storia di, partito dalla Serbia convinto che avrebbe giocato gli Australia Open. Spavaldo, impunito, sorridente ma soprattutto, non vaccinato. Per pochi un martire, per molti uno sportivo che ormai, con lo sport, ha davvero poco a che fare. Una storia che non haavuto il suo capitolo finale, ma siamo all’ennesimo colpo di scena. Per la seconda ...