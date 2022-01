VIDEO Dybala | quale futuro per l’ex Palermo? Marotta | l’Inter e le armi di Allegri…

Advertising

wordsandmore1 : #14gennaio oltre #DocNelleTueMani2 #mascherinerosa #MilanGenoa #Bonucci #Tomori #Dybala tempo per #uominiedonne che… - spicyturtle21 : RT @girpelliano: e niente è ancora sporca la TL????????? #Dybala #Juve #ForzaJuve - lorevalo23 : RT @girpelliano: e niente è ancora sporca la TL????????? #Dybala #Juve #ForzaJuve - BarileMelania : RT @girpelliano: “quando si parla della Juve bisogna avere un po’ di rispetto” [Paulo Dybala] #Dybala #Juve - finoallafine180 : RT @girpelliano: “quando si parla della Juve bisogna avere un po’ di rispetto” [Paulo Dybala] #Dybala #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Dybala

Pianeta Milan

Raddoppia allora la possibilità di diretta streaming, fornita tramite Sky Go oppure dalla ... infine il reparto offensivo potrebbe vedere Kulusevski,e Bernardeschi da destra a sinistra ...Paulo, che aspetterà la Juve fino alla fine di gennaio, è entrato nel mirino dell'Inter. La puntata di 'Calciomarket' di oggi di Carlo Laudisa è dedicata proprio alla situazione dell'argentino.L'allenatore della Juventus sul giocatore argentino: "Ai contratti pensa la Società, non mi riguarda la cosa. Dal punto di vista tecnico, Dybala l'ho cresciuto quando è arrivato dal Palermo" ...Il tecnico bianconero e il caso del numero 10 in scadenza di contratto: Paulo l'ho cresciuto, ma ora dobbiamo pensare a giocare e mi aspetto molto da lui in .... Cercando di vincere, invertendo trend ...