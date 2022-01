Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)DEL 14 GENNAIOORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIALE DI MARINO DIREZIONE MARINO IN VIA APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA MOLA DI CASTEL GANDOLFO DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA A SUTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE DIREZIONE VITERBO IN PROVINCIA DI RIETI SI STA IN CODA SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERIMINILLO NEL COMUNE DI RIETI ALL’ALTEZZA DI LARGO DEI BERSAGLIERI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI ...