Via dal Tottenham, Ndombele offerto al Napoli: i dettagli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il calciomercato del Napoli non sembra ancora essersi ufficialmente esaurito al solo acquisto di Axel Tuanzebe. Continuano, infatti, a circolare nomi in orbita azzurra e sembra che Cristiano Giuntoli si stia ancora guardando in giro, pronto a sfruttare eventuali opportunità provenienti dal mercato. Può essere interessante pertanto la situazione del centrocampista francese del Tottenham Tanguy Ndombele, il quale non rientra più nei piani del tecnico degli Spurs Antonio Conte e può partire già in questa sessione. Tanguy Ndombele Tottenham Hotspur Ha spiegato meglio la situazione calciomercato.com: sembra che il giocatore sia stato offerto anche al Napoli, che, però, si è limitato a memorizzare l’opportunità senza andare avanti nella discussione. Il giocatore, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il calciomercato delnon sembra ancora essersi ufficialmente esaurito al solo acquisto di Axel Tuanzebe. Continuano, infatti, a circolare nomi in orbita azzurra e sembra che Cristiano Giuntoli si stia ancora guardando in giro, pronto a sfruttare eventuali opportunità provenienti dal mercato. Può essere interessante pertanto la situazione del centrocampista francese delTanguy, il quale non rientra più nei piani del tecnico degli Spurs Antonio Conte e può partire già in questa sessione. TanguyHotspur Ha spiegato meglio la situazione calciomercato.com: sembra che il giocatore sia statoanche al, che, però, si è limitato a memorizzare l’opportunità senza andare avanti nella discussione. Il giocatore, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - UNICEF_Italia : A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia ????, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deser… - petergomezblog : Assicurazioni Generali, Francesco Gaetano Caltagirone ha dato le dimissioni dal cda del gruppo - mariobianchi18 : Il #14gennaio 2013 moriva #ProsperoGallinari. Brigatista arrestato la prima volta a novembre 1974; evaso dal carcer… - flaviotiravento : A quanto pare si è tolto la vita per la perdita del lavoro ??Genova, morto l’operaio travolto dal treno tra Princip… -

Ultime Notizie dalla rete : Via dal UK, PIL supera per la prima volta livelli pre - pandemia a novembre "Mentre diamo il via al nuovo anno, le prospettive a breve termine sono anche offuscate da ... esacerbata dall'assenza per malattia, dall'interruzione della catena di approvvigionamento e dal costo ...

Covid. Milano e Roma in lockdown, senza traffico e senza turisti In piazza Duomo e via Dante poca gente in giro e lungo le tre circonvallazioni mezzi pubblici a ... Dal 1° gennaio ad oggi su bus, tram e metrò, secondo una stima di Atm, viaggia in media il 48% di ...

Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie TGCOM Bimba di tre anni precipita dal quarto piano, indaga la polizia Sono disperate le condizioni della bimba di tre anni che ieri sera è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano a Torino. La piccola è stata operata nella notte all’ospedale infantile Re ...

Un giovedì da Leao: il Milan soffre ma vola ai quarti. Ai supplementari finisce 3-1 In rimonta il Milan batte 3-1 il Genoa a San Siro ai supplementari e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Lazio-Udinese, in campo ...

"Mentre diamo ilal nuovo anno, le prospettive a breve termine sono anche offuscate da ... esacerbata dall'assenza per malattia, dall'interruzione della catena di approvvigionamento ecosto ...In piazza Duomo eDante poca gente in giro e lungo le tre circonvallazioni mezzi pubblici a ...1° gennaio ad oggi su bus, tram e metrò, secondo una stima di Atm, viaggia in media il 48% di ...Sono disperate le condizioni della bimba di tre anni che ieri sera è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano a Torino. La piccola è stata operata nella notte all’ospedale infantile Re ...In rimonta il Milan batte 3-1 il Genoa a San Siro ai supplementari e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Lazio-Udinese, in campo ...