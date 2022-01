Verona, Tudor può sorridere: Cetin negativo al Covid (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Verona ha comunicato che il difensore Cetin si è negativizzato al Covid-19 Buone notizie per Igori Tudor. Come comunicato dal Verona in una nota ufficiale, infatti, il difensore Cetin si è negativizzato al Covid. IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica che dalle risultanze dei test specifici cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore Mert Cetin si è negativizzato al Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha comunicato che il difensoresi è negativizzato al-19 Buone notizie per Igori. Come comunicato dalin una nota ufficiale, infatti, il difensoresi è negativizzato al. IL COMUNICATO – «HellasFC comunica che dalle risultanze dei test specifici cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore Mertsi è negativizzato al-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

