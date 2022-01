Verissimo: un nuovo spazio approfondirà le storie di C’è posta per Te (Di venerdì 14 gennaio 2022) Silvia Toffanin Verissimo più C’è posta per Te. Una curiosa e promettente combinazione caratterizzerà da domani, 15 gennaio, l’appuntamento con il programma pomeridiano di Canale5 condotto da Silvia Toffanin dalle 16.30. Nel popolare contenitore festivo verrà infatti inaugurato un nuovo spazio dedicato alle storie del people show presentato da Maria De Filippi. I protagonisti di quelle vicende saranno accolti in studio per raccontare e approfondire i risvolti della loro esperienza. Lo spazio di Verissimo riservato alle storie di “C’è posta per te” – si legge in una nota – cercherà di soddisfare la curiosità del pubblico che chiede cosa succeda ai protagonisti di quelle vicende dopo l’apertura della celebre busta. Le telecamere del ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Silvia Toffaninpiù C’èper Te. Una curiosa e promettente combinazione caratterizzerà da domani, 15 gennaio, l’appuntamento con il programma pomeridiano di Canale5 condotto da Silvia Toffanin dalle 16.30. Nel popolare contenitore festivo verrà infatti inaugurato undedicato alledel people show presentato da Maria De Filippi. I protagonisti di quelle vicende saranno accolti in studio per raccontare e approfondire i risvolti della loro esperienza. Lodiriservato alledi “C’èper te” – si legge in una nota – cercherà di soddisfare la curiosità del pubblico che chiede cosa succeda ai protagonisti di quelle vicende dopo l’apertura della celebre busta. Le telecamere del ...

Advertising

martacolth : RT @fraversion: a Verissimo debutta un nuovo spazio dedicato a #CePostaPerTe. In studio, Silvia Toffanin accoglierà i protagonisti di alcun… - Federica_the : RT @fraversion: a Verissimo debutta un nuovo spazio dedicato a #CePostaPerTe. In studio, Silvia Toffanin accoglierà i protagonisti di alcun… - ManuCia0 : RT @fraversion: a Verissimo debutta un nuovo spazio dedicato a #CePostaPerTe. In studio, Silvia Toffanin accoglierà i protagonisti di alcun… - federico20056 : RT @fraversion: a Verissimo debutta un nuovo spazio dedicato a #CePostaPerTe. In studio, Silvia Toffanin accoglierà i protagonisti di alcun… - fede_elefante : RT @fraversion: a Verissimo debutta un nuovo spazio dedicato a #CePostaPerTe. In studio, Silvia Toffanin accoglierà i protagonisti di alcun… -