Verissimo ospiti di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio 2022: un nuovo spazio dedicato alle storie di C’è posta per te (Di venerdì 14 gennaio 2022) Verissimo ospiti 15 gennaio e 16 gennaio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 14 gennaio 2022)15e 16...

Advertising

potterhead_1000 : @fabiofabbretti Serviva un qualcosa che diversificasse la puntata del sabato a quella della domenica…Anche gli asco… - CinguettaTV : Sabato puntata bomba di #Verissimo ospiti: per celebrare i 30 anni del #Tg5 reduce da un anno fantastico… - CinguettaTV : Domenica nuova puntata imperdibile di #Verissimo il salotto preferito della tv. Ospiti di #SilviaToffanin… - Martina11043191 : #Verissimo e #DomenicaIn fanno pin pong con gli ospiti, come se mancassero persone da intervistare - esseofi : ho letto veramente verissimo con gli ospiti di c’è posta per te???????????? -