Verissimo | da sabato verrà inaugurato uno spazio dedicato a C’è posta per te | ecco cosa vedremo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è una grande novità che riguarderà le prossime puntate di. Dainfatti, nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà unointeramente alle storie di C’èper te, il programma di Maria De Filippi che ogni anno appassiona milioni di telespettatori. A dare la notizia è stato un comunicato stampa di Mediaset: Da questodebutta aun nuovotuttoalle storie di “C’èper te”. Il pubblico appassionato del people show di Maria De Filippi si chiedesucceda ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta.sarà dietro le quinte di “C’èper te” per raccogliere a caldo le ...

Advertising

oggi_conduso_io : RT @melloxday: “la modella, regina dei reality, Dayane Mello” #mellos - DugaCorreia : RT @twitastee: “la modella, regina dei reality, Dayane Mello” - Najara20140441 : RT @melloxday: “la modella, regina dei reality, Dayane Mello” #mellos - Saimon_194 : RT @TvCircle1: Un nuovo sodalizio tra #Verissimo e #CePostaPerTe: due grandi garanzie del sabato di #Canale5 - TvCircle1 : Un nuovo sodalizio tra #Verissimo e #CePostaPerTe: due grandi garanzie del sabato di #Canale5 -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo sabato

Grandi novità a: da15 gennaio 2022 il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque ospiterà uno spazio dedicato ai protagonisti di C'è Posta per Te , che è tornato in onda con la nuova ...Da questodebutta aun nuovo spazio tutto dedicato alle storie di 'C'è posta per te'. Il pubblico appassionato del people show di Maria De Filippi si chiede cosa succeda ai ...C'è una grande novità che riguarderà le prossime puntate di Verissimo. Da sabato infatti, nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà uno spazio ...Il programma di Silvia Toffanin avrà uno spazio dedicato al people show della collega Maria De Filippi: i dettagli della 'sinergia' ...