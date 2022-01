Verissimo, cosa cambia a causa di Maria De Filippi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si rinnova l’appuntamento con Verissimo e Silvia Toffanin, insieme a una carica di ospiti e una grande novità che riguarda C’è posta per te. Le interviste ai personaggi più amati rimangono assicurate, ma il talk di Canale5 si apre a nuove storie: quelle raccontate da Maria De Filippi nel corso delle puntate dedicate al suo programma. Verissimo apre a C’è posta per te, cosa cambia da sabato Quella che attende i telespettatori di Verissimo è certamente una bella novità. Il programma di Silvia Toffanin mantiene infatti la sua natura originale ma si apre a una nuova appendice, quella destinata a C’è posta per te. Le storie del people show del sabato sera tornano su Canale5 per raccogliere le reazioni a caldo dei protagonisti dei racconti più emozionanti, da ascoltare sotto ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si rinnova l’appuntamento cone Silvia Toffanin, insieme a una carica di ospiti e una grande novità che riguarda C’è posta per te. Le interviste ai personaggi più amati rimangono assicurate, ma il talk di Canale5 si apre a nuove storie: quelle raccontate daDenel corso delle puntate dedicate al suo programma.apre a C’è posta per te,da sabato Quella che attende i telespettatori diè certamente una bella novità. Il programma di Silvia Toffanin mantiene infatti la sua natura originale ma si apre a una nuova appendice, quella destinata a C’è posta per te. Le storie del people show del sabato sera tornano su Canale5 per raccogliere le reazioni a caldo dei protagonisti dei racconti più emozionanti, da ascoltare sotto ...

