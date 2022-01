Verissimo, arriva Dayane Mello: anticipazioni di domenica 16 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dayane Mello ospite a Verissimo su Canale 5 domenica 16 gennaio: ecco le anticipazioni “La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia”. Così, Dayane Mello, ospite a Verissimo domenica 16 gennaio, parla per la prima volta in televisione delle presunte molestie di cui sarebbe stata vittima all’interno del reality show brasiliano La Fazenda, andato in onda negli scorsi mesi: “So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione”. E aggiunge: “Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità. Ero ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)ospite asu Canale 516: ecco le“La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia”. Così,, ospite a16, parla per la prima volta in televisione delle presunte molestie di cui sarebbe stata vittima all’interno del reality show brasiliano La Fazenda, andato in onda negli scorsi mesi: “So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione”. E aggiunge: “Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità. Ero ...

