Verdena | esce il 28 gennaio “America Latina – music inspired by the film”

foto di Paolo De FrancescoMILANO – Verrà pubblicato il prossimo 28 gennaio "America Latina – music inspired by the film", nato dalla collaborazione con i Fratelli D'Innocenzo che proprio oggi arrivano al cinema con il loro attesissimo film, già presentato in anteprima alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia lo scorso settembre e che ha come protagonista Elio Germano. "America Latina – music inspired by the film" è costituito da 18 tracce strumentali inedite prodotte dallo stesso Alberto Ferrari. "Quando i Fratelli D'Innocenzo ci hanno contattati e ci hanno proposto questa collaborazione eravamo in studio al lavoro sul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi – raccontano ...

Ultime Notizie dalla rete : Verdena esce CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (14 Gennaio 2022) #NewMusicFriday Verdena - Voto 7,50 - Bello ruvido ed elettrico è questo scintillatore a marca Verdena. Loro sono l'... Ecco cosa ne esce. Non male! Marte - Voto 6,50 - Dimensione urban con un flow molto stiloso e un ...

"America Latina", le musiche dei Verdena ispirate al nuovo film dei Fratelli D'Innocenzo disponibili dal 28 gennaio

Verdena: annunciato il nuovo album strumentale ispirato dal film "America Latina" dei fratelli D'Innocenzo Tornano i Verdena, e lo fanno con un album a sorpresa che uscirà il prossimo 28 gennaio in digitale e vinile su etichetta Jestrai.L'album si intitola ..

