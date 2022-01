Variante Omicron, nuova ondata contagi in estate: scenario Gb (Di sabato 15 gennaio 2022) Una nuova ondata di contagi covid legati alla Variante Omicron in estate. E’ lo scenario che in Gran Bretagna delineano gli scienziati dello Scientists Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), il panel di consulenti che fornisce supporto al governo nella gestione dell’emergenza coronavirus. La Gran Bretagna è scesa sotto i 100mila casi quotidiani per la prima volta dal 21 dicembre. Tra una decina di giorni, il 26 gennaio, le attuali misure anti-covid potrebbero essere riviste e ridotte. l Sage, però, si proietta già all’estate, quando la vita sociale ‘esploderà’ e quando la protezione garantita dalla terza dose di vaccino potrebbe calare in maniera sensibile. Il ‘worst case scenario’ – l’ipotesi peggiore prevista dai modelli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Unadicovid legati allain. E’ loche in Gran Bretagna delineano gli scienziati dello Scientists Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), il panel di consulenti che fornisce supporto al governo nella gestione dell’emergenza coronavirus. La Gran Bretagna è scesa sotto i 100mila casi quotidiani per la prima volta dal 21 dicembre. Tra una decina di giorni, il 26 gennaio, le attuali misure anti-covid potrebbero essere riviste e ridotte. l Sage, però, si proietta già all’, quando la vita sociale ‘esploderà’ e quando la protezione garantita dalla terza dose di vaccino potrebbe calare in maniera sensibile. Il ‘worst case’ – l’ipotesi peggiore prevista dai modelli ...

